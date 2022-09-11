أوكرانيا: ارتفاع حصيلة قتلى الجيش الروسي لـ 52 ألفا و650 جنديا منذ بدء العملية العسكرية

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 52 ألفا و650 جنديا منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير الماضي وحتى اليوم الأحد.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، وفق ما أوردته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 2154 دبابة و4617 من المركبات المدرعة و1263 من النظم المدفعية و311 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و239 طائرة و213 مروحية و15 سفينة حربية و3445 من المركبات وخزانات الوقود، فضلا عن 117 وحدات من المعدات الخاصة".

وأكد بيان هيئة الأركان العامة أن الجيش الروسي تكبد أكبر الخسائر في اتجاه مدينتي خاركيف ودونيتسك.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن 24 فبراير الماضي عن القيام بعملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بسبب دونباس حيث تحولت فيما بعد إلى نزاع عسكري بين الطرفين، أسفر عن سقوط ضحايا من الجانبين وفرض عقوبات على روسيا.

من جهته، قال رئيس الإدارة العسكرية في منطقة دونيتسك بافلو كيريلينكو إن القوات الروسية قتلت 10 مدنيين في منطقة دونيتسك أمس السبت.

وأضاف كيريلينكو - عبر موقع تليجرام حسبما نقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية اليوم - "أنه أمس قتل الروس 10 مدنيين في منطقة دونيتسك: 4 في بوكروفسك و3 في كراسنوهوريفكا واثنان في باخموت وواحد في رايهورودوك، وأصيب 19 شخصا آخرين"، مشيرا إلى أنه من المستحيل حاليا تحديد العدد الدقيق للضحايا في ماريوبول وفولنوفاكا، مؤكدا أن "كل جريمة سيتم المعاقبة عليها".

وأفادت تقارير بأنه خلال الأسبوع الماضي، غادر 10 آلاف و60 شخصا منطقة دونيتسك في إطار الإخلاء الإجباري للمواطنين.

وفي سياق متصل، لقي 6 مدنيين مصرعهم ، فيما أصيب آخرون؛ إثر تجدد القصف الأوكراني للأحياء السكنية في دونيتسك.

وأضافت سلطات المدينة، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الأحد، أن قوات كييف قصفت أراضى المدينة 35 مرة وأطلقت أكثر من 170 قذيفة، إلى ذلك..أكدت وزارة أمن الدولة في دونيتسك، القضاء على مجموعتين داخليتين أوكرانيتين كانتا تخططان إلى تنفيذ هجمات إرهابية على المنشآت الحيوية في المدينة.

وفي سياق ذي صلة.. أعلن رئيس دونيتسك دينيس بوشيلين، تدمير معدات عسكرية غربية الصنع لقوات كييف قرب مدينة أوجلى جورس.