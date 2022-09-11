افتتاح المعرض الزراعي الدولي «صحاري» بمشاركة 250 شركة من 36 دولة

افتتح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم، المعرض الزراعي الدولي "صحاري" يرافقه بعض قيادات وزارة الزراعة، وحضور النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، وكذلك سفراء بعض الدول، بمشاركة نحو 250 شركة متخصصة بـ600 علامة تجارية في المجالات الزراعية المختلفة من 36 دولة.

وأعرب القصير عن سعادته بما شاهده في المعرض، وقال إن المعرض هذا العام يأتي تزامنا مع احتفالات مصر بعيد الفلاح، وكذلك النهضة الكبيرة التى تشهدها الزراعة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، لأنها المصدر الرئيسي لتحقيق الأمن والتي أثبتت أهميتها مؤخرا بسبب الأزمات المتكررة التي يشهدها العالم.

وخلال تجوله في أجنحة المعرض، وجه القصير بضرورة الاهتمام بالزراعة الذكية والرقمية والذكاء الاصطناعي من أجل زيادة الإنتاجية، خاصة وأن المعرض يضم مجموعة من التكنولوجيا المرتبطة بالري الحديث والصوب الزراعية والتقاوى والشتلات والبذور ومستلزمات الإنتاج.

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وأضاف أن معرض "صحاري" فرصة للاطلاع على أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في الزراعة والميكنة، وأيضا منصة مهمة يلتقي من خلالها كل المهتمين بالشأن الزراعي سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي والدولي.

وأشار إلى النهضة التى شهدتها مصر في مجال الزراعة خلال السنوات الـ8 الماضية بهدف تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين وتقليل الفجوة الاستيرادية، لافتا إلى أن لدينا مشروعات كثيرة سواء كانت في مجال التوسع الأفقي واستصلاح الأراضى، بالإضافة إلى التوسع الرأسي، وذلك من خلال استنباط أصناف جديدة تتأقلم مع التغيرات المناخية وتتحمل الجفاف والملوحة وتوفر المياه.

ولفت أيضا إلى استضافة مصر لقمة المناخ cop27 في مدينة شرم الشيخ نوفمبر القادم، مؤكدا أنها فرصة أمام العالم لتوحيد الجهود من أجل تخفيف تأثيرات التغيرات المناخية على الكرة الأرضية.

كما أشار إلى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تستهدف تغيير وجه الحياة لنحو 60 مليون مواطن بالريف المصري، معظمهم من صغار المزارعين والمربين وتهدف تحسين مستوى معيشتهم.

وقال إن الصادرات الزراعية المصرية تتمتع حاليا بسمعة كبيرة في جميع أنحاء العالم، حيث بلغ إجمالي الصادرات هذا العام أكثر من 4.6 مليون طن حتى الآن، مشيرا إلى احتلال مصر المراكز الأولى في العديد من المحاصيل، على رأسها الموالح والفراولة.

تجدر الإشارة إلى هناك شركات أجنبية عديدة مشاركة في معرض "صحاري" هذا العام ويشهد زخما من عروض الشركات المتخصصة فى نظم ومستلزمات الرى الحديث، كما يشهد أيضا عروضا من البنوك لعرض منتجاتهم فى مجال الاجرى بزنس ومنصات لتسويق مستلزمات الإنتاج الزراعى.

ويعد "ﺻﺤﺎري" ﻫﻮ المعرض الأكبر للإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويقام سنويا تحت رعاية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ويضم أيضا أجنحة للمعدات الزراعية ومستلزمات الإنتاج، وعلى هامش المعرض تقام ندوات وجلسات نقاشية في المجالات الزراعية المختلفة.