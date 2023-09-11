أعلن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أن مناطق برقة وخاصة درنة وشحات والبيضاء منطقة منكوبة مطالبا الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية بتقديم الدعم في جهود الإنقاذ البحري لانتشال الضحايا والمساعدة في إنقاذ الناجين وتأمين الإمدادات الضرورية لهم.

وأعرب رئيس المجلس الرئاسي في بيان له عن يقينه بأن التضامن العالمي سيكون له تأثير إيجابي في إعادة بناء المنطقة وتعافيها من كارثة الفيضانات التي تعرضت لها، بحسب موقع "بوابة أفريقيا الإخبارية" الليبي.

ودعا المنفي جميع المواطنين إلى الالتزام بتعليمات السلامة والتحذيرات الصادرة عن قيادة الجيش والمؤسسات المعنية وإلى التعاون والتضامن لتجاوز هذه الأزمة.

وأكد المنفي ثقته في قدرة الشعب على التكاتف والتعاون والتغلب على هذه الصعوبات قائلا "سنتجاوز هذه الأزمة سويا ونبني مستقبلا أفضل لبلادنا".



إعصار دانيال

أفادت وكالة الأنباء الليبية (وال)، نقلا عن أسامة حماد رئيس الوزراء الليبي المكلف من مجلس النواب في شرق البلاد، أن أكثر من 2000 شخص لقوا مصرعهم جراء الفيضانات.

وحسب "وال"، قال حماد، في تصريحات صحفية، إن أحياء سكنية اختفت بعد أن جرفتها السيول إلى البحر مع الآلاف من سكانها، والوضع كارثي وغير مسبوق في ليبيا".

ودعا حماد الطواقم الطبية والمساعدين الطبيين إلى التوجه إلى مدينة درنة المتضررة بشدة شرقي ليبيا لتقديم المساعدة على الفور.

ولم تتمكن CNN من التحقق بشكل مستقل من عدد القتلى، ولم يذكر حماد مصدرًا لعدد القتلى والمفقودين.

وقال الهلال الأحمر في بنغازي، الاثنين، إنه يقدر أن ما بين 150 إلى 250 شخصًا لقوا مصرعهم في مدينة درنة، وفقا لوكالة رويترز.يوم الأحد، اجتاحت فيضانات ناجمة عن إعصار دانيال المتوسطي، مدنًا في شمال وشرق ليبيا، وأدت إلى غرق العديد من المناطق وتعطل حركة السير.



إعلان الحداد

في وقت سابق، أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في غرب ليبيا، عبدالحميد الدبيبة، الحداد لمدة 3 أيام على ضحايا الإعصار دانيال، قائلا إنه أمر بتسخير إمكانات أجهزة الدولة لإغاثة الأهالي في المناطق المتضررة.

وأشار الدبيبة، في كلمة خلال الاجتماع الطارىء لحكومته تم بثها عبر فيسبوك، إلى أن دولا عرضت تقديم المساعدة "لكننا نريد حصر الأضرار وتقييم الوضع الآن".

وقال الدبيبة إن حكومته تحاول تقديم الإغاثة إلى مدن البيضاء، ودرنة، والمرج، وطبرق، والبياضة، وبطة، ومدن وقرى الجبل الأخضر والساحل الشرقي، بما فيها بنغازي.

وقال الدبيبة إن قوافل انطلقت إلى المنطقة الشرقية منذ يوم الأحد، تضم أطقم من الشركة العامة للكهرباء وهيئة السلامة الوطنية والشركة العامة للمياه والصرف الصحي، وشركتا الخدمات العامة بمصراتة وطرابلس، ومركز طب الدعم والطوارئ، وجهاز الطب العسكري.



الحكومة الليبية تزُّور درنة

بعدَ ضرب إِعصارْ قوي مدينة درنة، قامَ رَئيس لجنة الطوارئ وَالاِستجابة - رَئيس مجلس وَراء الحكومة الليبية، الدكتُور "أسامة حمّاد"، بِرفقة نَائبه، "علي القطراني"، وَمعالي وَزير الدَّاخلية، اللواء "عصام أبوزريبة"، وَوكيل وَزارة الداَّخلية، السيِّد "فرج اقعيم"، بِالإضافة إلى عددً مِن وَزراء الحكومة. بِزيارة مدينة درنة بِهدف الوقُوف على الأوضاع الراهنة وَأعمال الإنقاذ وَالأضرار التي خلفها الإِعصار.

وَتبيِّن أنّ هُناك أَحياء سكنية قدّ اختفت بِشكل كَامل فِي مدينة درنة نتيجة الإِعصار المُدمر. إِضافة إلى ذلك، مُشيرًا أنّ عددً مِن الضحايا فِي المدينة قدّ تجاوز 2000 شخص، فِي حيّن يبلغ عدد المفقُودين الآلاف.

وِاِستنادًا إلى الوضع الكارثي الذي تُواجهه مدينة درنة، تُناشد وَزارة الدَّاخلية المُجتمع الدولي وَالمُنظمات الدوليّة بِضرورة تقدِّيم المُساعدة العاَجلة وَإِغاثة أهالي المدينة. مشيرةً إلى أنّ الحالي بِالمدينة خرجَ عَن السيطرة وَتتسع الكارثة بِشكلٍ مُتزايد.

فقدان الاتصالات بفرق الإنقاذ في درنة



أعلن الهلال الأحمر الليبي فقدان كافة وسائل الاتصالات بفرق الإنقاذ في مدينة درنة بسبب الفيضانات.

وأكد المجلس البلدي بدرنة في شمال شرق ليبيا، يوم الاثنين، انهيار سدين من سدود وادي مدينة درنة، مشيرا إلى أن المياه جرفت منطقة بالكامل إلى البحر، بحسب موقع "روسيا اليوم"الإخباري.

كما أعلن المجلس البلدي في درنة عن خروج المدينة بالكامل عن السيطرة وسط انقطاع وانهيار كامل للخدمات، ودعا الى تدخل دولي عاجل لإنقاذ المدينة المنكوبة جراء السيول والأمطار.

تضرر عام

واجتاح الإعصار "دانيال" القوي القادم من البحر المتوسط ​مناطق عدة في شرق ليبيا وأودى بحياة مئات الأشخاص، وألحق أضرارا كبيرة بالممتلكات العامة والخاصة والمنازل والطرق.

وأحدثت العاصفة دمارا هائلا في البنية التحتية لبعض المناطق ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي وجرف المنازل والطرق والجسور، كما تعرضت المدارس والمستشفيات لأضرار جسيمة.