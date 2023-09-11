لبنان يبحث مسار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي في بيروت

بحث رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، مع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في لبنان أرنستو راميريز، مسار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وتم التأكيد على وجوب الإسراع في إنجاز التشريعات والقوانين المطلوبة.

واستقبل بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، في العاصمة بيروت، اليوم الإثنين، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي والوفد المرافق، وتم استعراض مسار المفاوضات مع صندوق النقد، والقوانين والتشريعات الإصلاحية التي أنجزها المجلس النيابي، وتلك التي هي قيد الإنجاز في هذا الاطار، بحسب بيان صادر عن الموقع الرسمي لرئيس مجلس النواب اللبناني.

وتم التأكيد "على وجوب الإسراع في إنجاز التشريعات والقوانين المطلوبة المتبقية".

وحول أموال المودعين، أكد بري باسمه وباسم المجلس النيابي "الحرص المطلق على أموال المودعين وحقوقهم كاملة مهما تطلب ذلك من وقت لسدادها".

وشدد رئيس مجلس النواب اللبناني على "أن ضمان حقوق المودعين، كل المودعين هي حجر الزاوية في الاتفاق مع صندوق النقد".

يذكر أن لبنان الذي يعاني من أزمة مالية واقتصادية منذ أكتوبر 2019، وأبرم لبنان اتفاقاً مع صندوق النقد على صعيد الموظفين في السابع من أبريل 2022.

وطالب صندوق النقد لبنان بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة لإبرام الاتفاق النهائي، إلا أن لبنان لم ينفذ إلا جزءًا يسيراً من الإجراءات المطلوبة.