بنفيكا يكتسح أوكلاند سيتي بسداسية ويرسله خارج مونديال الأندية

حقق فريق بنفيكا البرتغالي فوزا كاسحا على نظيره أوكلاند سيتي بستة أهداف نظيفه، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم الجمعة، ضمن الجولة الثانية في دور المجموعات، ببطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية، وتختتم فعالياتها يوم 13 يوليو المقبل.

وسجل فريق بنفيكا هدفا في الدقيقة 43 قبل أن يتم إلغاؤه بسبب وجود خطأ على أحد لاعبي الفريق البرتغالي على حارس أوكلاند سيتي.

وأحرز هدف فريق بنفيكا الأول دي ماريا من ركلة جزاء في الدقيقة 7+45، واضاف بافليديس الهدف الثاني في الدقيقة 53، وجاء الهدف الثالث عن طريق ريناتو سانشيز بالدقيقة 63، ليوناردو باريرو مارتينس الهدف الرابع والخامس في الدقيقتين 76 و78.

واختتم دي ماريا أهداف بنفيكا في الدقيقة 90 + 6.

وكانت مباراة بنفيكا البرتغالي مع نظيره أوكلاند سيتي، توقفت لمدة دامت لقرابة ساعتين بسبب ظرف جوي طارئ قبل ان تستأنف.

وتعد هذه المباراة هي الرابعة في كأس العالم للأندية 2025 التي يتم إيقافها بسبب الظروف الجوية الطارئة، بعد مباراة صن داونز الجنوب أفريقي وأولسان الكوري الجنوبي، ومباراة سالزبورج النمساوي وباتشوكا المكسيكي، والأهلي وبالميراس.