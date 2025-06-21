بوتين: العمل في مفاعل بوشهر الإيراني مستمر رغم الأوضاع الأمنية الخطيرة

جدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة، دعمه لحق إيران في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وذلك في ظل الصراع القائم بين طهران وتل أبيب بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وقال بوتين اليوم الجمعة، على هامش المنتدى الاقتصادي الدولي في سانت بطرسبرج، "نحن ندافع عن حق إيران في الاستخدام السلمي للطاقة النووية".

وأكد بوتين أن موقف روسيا في هذا الشأن لم يتغير.

وأضاف بوتين أن روسيا قامت ببناء مفاعل نووي في مدينة بوشهر الإيرانية، كما وقعت عقودًا لبناء مفاعلين إضافيين هناك.

وأوضح أن العمل في بوشهر مستمر رغم الأوضاع الأمنية الخطيرة.

وتابع بوتين: "نحن لا نقوم بإجلاء موظفينا من هناك"، حيث أشار الأسبوع الجاري إلى أن عدد الروس العاملين في محطة بوشهر بلغ نحو 600 شخص، وأشار بويتن إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وافق على ضمان سلامة العاملين في المنشأة.

وقال بوتين، إنه قدم بعض الأفكار لحل الصراع خلال محادثات أجراها مؤخرًا مع كل من إسرائيل وإيران.

وكانت روسيا قد حذرت مؤخرًا من تدخل عسكري أمريكي في النزاع، ومن خطر حدوث كارثة نووية إذا تم قصف منشأة بوشهر، ودعت موسكو إلى وقف الأعمال القتالية والعودة إلى طاولة المفاوضات.