وزيرا خارجية السعودية والإمارات يبحثان هاتفيا المستجدات الإقليمية

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، هاتفيًا اليوم الأحد، مع رئيس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب المستجدات الإقليمية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن وزير الخارجية السعودي تلقي اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الإماراتي "استعرضا خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحثا المستجدات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك".

ويأتي اتصال وزير الخارجية السعودي اليوم بنظيره الإماراتي بعد أيام من تلقي ولي العهد السعودي رئيس الوزراء الامير محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا من الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد ال نهيان، بحثا خلاله "العلاقات الأخوية وسبل تعزيز التعاون والعمل المشترك في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين".