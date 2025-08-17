الحوثيون: استهداف مطار بن جوريون بإسرائيل بصاروخ باليستي فرط صوتي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت جماعة الحوثي، مساء اليوم الأحد، تنفيذ عملية عسكرية استهدفت مطار بن جوريون الدولي في إسرائيل، بصاروخ باليستي فرط صوتي.

وقال يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الحوثيين في بيان: "نفذنا عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد في منطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي فلسطين2".

وأشار إلى أن العملية "حققت هدفها بنجاح وتسببت في هروع ملايين الصهاينة إلى الملاجئ وتعليق حركة المطار".

وأكد المتحدث العسكري للحوثيين، أن قواتهم "مستمرة في تأدية واجبها الديني والأخلاقي والإنساني تجاه الشعب الفلسطيني حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي رصد صاروخ أطلق من اليمن، مشيرا إلى أن منظومة الدفاع الجوي تمكنت من اعتراضه.

يأتي هذا الهجوم بعد ساعات من تعرض محطة حزيز للكهرباء جنوبي العاصمة صنعاء، لقصف إسرائيلي.

ومنذ أكتوبر 2023 بدأ الحوثيون تنفيذ عمليات عسكرية ضد إسرائيل وضد سفن تجارية في البحر الأحمر، ويقولون إنها لحظر حركة السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى إسرائيل إسنادا لغزة.

وفي المقابل، بدأت الغارات الإسرائيلية على مواقع للحوثيين باليمن في يوليو 2024، مستهدفة مرافق حيوية.