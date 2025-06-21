شوبير يحسم الجدل بشأن رحيل خوسيه ريبيرو بعد كأس العالم

كشف الإعلامي أحمد شوبير، حقيقة تفكير مجلس الأهلي، في رحيل خوسيه ريبيرو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعد الخروج من بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وكانت أثارت أنباء بعد هزيمة الأهلي من بالميراس البرازيلي تفيد بتفكير مجلس الأهلي بقيادة الخطيب، في توجيه الشكر للمدرب الإسباني خوسيه ريبيرو، حال الخروج من بطولة كأس العالم للأندية.

وقال شوبير خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة الأهلي: «نغمة رحيل المدرب دي انسوها خالص، لأنها مش هتحصل أصلا».

وتابع: «حتي لو لم يتأهل، وإن شاء الله الفريق يعمل مباراة جيدة، لكن دا امتحان صعب، خاصة أن التلميذ مكنش موجود، والراجل مكنش موجود قبلها، ودا ليس دفاعًا عن حد لا مدرب ولا لعيبة، الراجل لسا جديد».