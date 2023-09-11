اجتماع تشاوري عربي أممي حول استخدام تكنولوجيات المعلومات في سياق الأمن الدولي

شهدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الاثنين، اجتماعا تشاوريا بين الدول العربية والأمم المتحدة حول مسودة "برنامج عمل الأمم المتحدة للارتقاء بسلوك الدول المسؤول في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في سياق الأمن الدولي".

جاء ذلك في ضوء التعاون القائم بين قطاع الشئون السياسية الدولية، إدارة الحد من التسلح ونزع السلاح ووحدة العلوم والتكنولوجيا والأمن الدولي بمكتب شئون نزع السلاح بالأمم المتحدة.

وألقى كل من السفير خالد بن محمد منزلاوي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون السياسية الدولية، ووكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والممثلة السامية لشئون نزع السلاح ايزومي ناكاميتسو كلمة مسجلة خلال الجلسة الافتتاحية.

ويأتي الاجتماع الذي تستمر أعماله على مدى يومين، تنفيذاً لقرار الجمعية العامة رقم 37/ 77 بتاريخ 7/12/2022، المعنون بـ"برنامج العمل للارتقاء بسلوك الدول المسؤول في استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات في سياق الأمن الدولي"، والذي يهدف إلى وضع برنامج عمل يكون بمثابة آلية دائمة وشاملة لمناقشة التهديدات القائمة والمحتملة في مجال استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات السلكية واللاسلكية، وتنفيذاً لقرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته العادية (160) والمعنون بـ"تعزيز التعاون العربي في مجال الأمن السيبراني وأمن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إطار الأمن الدولي"، والذي نص على أهمية مشاركة الدول العربية والأمانة العامة بفعالية في كافة المداولات الأممية والدولية الخاصة بوضع برنامج العمل سالف الذكر، وتكثيف التنسيق العربي في هذا المجال.