قال موقع «والا» العبري، إن حادث تحطم مروحية الإخلاء بالقرب من محور فيلادلفيا في غزة، يعد أول «حدث مميت»، بعد 30 عاما من خدمة مروحيات من هذا الطراز في الجيش الإسرائيلي.

وأضاف في تقرير عبر موقعه الرسمي، اليوم الأربعاء، أن «مروحية بلاك هوك المتحطمة جنوب قطاع غزة، تشكل العمود الفقري لمروحيات النقل والإنقاذ في الجيش الإسرائيلي».

وقال إن المروحية المتحطمة جنوب قطاع غزة قادرة على حمل ما يتراوح بين 14 إلى 22 مقاتلا، لافتًا إلى أن الحادث وقع الساعة 12:23 منتصف الليل (بالتوقيت المحلي).

وذكر أن المروحية هبطت بشكل سيئ واصطدمت بالأرض خلال إجلائها لجندي مصاب، موضحًا أن التقديرات الأولية تشير إلى أن سبب الحادث «خطأ بشري» وليس ناجمًا عن نيران حماس.

ولفت إلى إصابة جميع الأشخاص المتواجدين على متن المروحية، مشيرًا إلى نقل جميع المصابين إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع، بعد انتهاء عملية إخلائهم حوالي الساعة الثانية فجرًا.

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الأربعاء، مقتل جنديين وإصابة 7 آخرين في تحطم طائرة عسكرية كانت تحاول إنقاذ جندي مصاب في رفح.

وقال في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم، إن طائرة هليكوبتر تابعة لسلاح الجو تحطمت ليل الثلاثاء – الأربعاء، خلال إخلائها لجندي مصاب ونقله لتلقي العلاج الطبي في أحد المستشفيات.

وأشار إلى أن التحقيقات الأولية أكدت أن «الحادث لم يكن ناجمًا عن نيران معادية»، لافتًا إلى أن «سبب الحادث لا يزال قيد التحقيق».

ولفت إلى إجلاء المصابين السبعة إلى المستشفيات لتلقي العلاج، قائلًا إن «قائد سلاح الجو العقيد تومر بار، أمر بتعيين لجنة تحقيق عسكرية في الموضوع للنظر في ملابسات الحادث».