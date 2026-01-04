سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

شهدت العاصمة الكوبية هافانا، مظاهرة شارك فيها عشرات الآلاف من الأشخاص، احتجاجاً على العملية التي نفذتها الولايات المتحدة الأمريكية في فنزويلا واحتجاز الرئيس نيكولاس مادورو.

وبحسب شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية، شارك الرئيس الكوبي ميجيل دياز كانيل في الاحتجاج الذي نُظّم مساء السبت قرب السفارة الأمريكية في هافانا.

وتجمع نحو 30 ألف شخص في المظاهرة التي نددت باحتجاز الولايات المتحدة لمادورو وزوجته سيليا فلوريس.

ووصف الرئيس الكوبي دياز كانيل، في تصريح خلال المظاهرة، العملية العسكرية التي شنتها الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب بأنها "هجوم غير مقبول على القانون الدولي".

وأمس السبت، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شن عملية واسعة النطاق ضد فنزويلا، أسفرت عن اعتقال رئيسها مادورو، وزوجته، واقتيادهما إلى خارج البلاد.

وعقب جلبه إلى نيويورك في وقت متأخر من ليلة أمس، تم اقتياد الرئيس الفنزويلي وزوجته إلى مركز الاحتجاز الفيدرالي بمنطقة بروكلين التابعة لنيويورك.