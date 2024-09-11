عقوبات أمريكية على شبكة لبنانية متهمة بتمويل حزب الله

فرضت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، عقوبات على شبكة لبنانية تتهمها بتهريب النفط وغاز البترول المسال للمساعدة في تمويل جماعة حزب الله اللبنانية.

واستهدفت العقوبات ثلاثة أشخاص وخمس شركات وسفينتين، قالت وزارة الخزانة الأمريكية، إنهم تحت إشراف قيادي كبير في فريق تمويل حزب الله واستخدموا أرباحا من شحنات غاز البترول المسال غير المشروعة إلى سوريا للمساعدة في توليد الإيرادات للحزب، وفق وكالة رويترز.

وقال برادلي سميث القائم بأعمال وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشئون الإرهاب والمخابرات المالية في بيان، إن حزب الله يواصل إطلاق الصواريخ على إسرائيل وإزكاء عدم الاستقرار الإقليمي.

وأضاف أن الحزب يقدم تمويل العنف على رعاية الأشخاص الذين يدعي أنها يهتم لأمرهم، بما في ذلك عشرات الآلاف من النازحين في جنوب لبنان.

وتتزامن هذه العقوبات، مع جولات تصعيد مستمرة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية بين حزب الله وجيش الاحتلال.

فمنذ 8 أكتوبر، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله، مع جيش الاحتلال قصفا يوميا عبر الخط الأزرق الفاصل أسفر عن مئات القتلى والجرحى معظمهم بالجانب اللبناني.