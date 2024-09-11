المدير الفني لـ رابيد بوخارست يفاجئ الزمالك في صفقة بوبيندزا

كشف ماريوس سوموديكا، المدير الفني لنادي رابيد بوخارست الروماني، مفاجأة حول صفقة الزمالك المنتظرة أرون بوبيندزا، مؤكدًا التعاقد مع اللاعب رغم إعلان الزمالك الحصول على البطاقة الدولية للاعب.

الزمالك أعلن وصول بطاقة اللاعب الدولية يوم الجمعة الماضي قبل أن يعلن بشكل رسمي ترحيبه بصفقة المهاجم الجابوني.

وقال ماريوس سوموديكا في تصريحات نقلها موقع «digisport»: «تلقيت العديد من الرسائل من الخارج تسألني كيف تمكنا من جلب لاعب مثل بوبيندزا.. بوبيندزا متواجد في نيجيريا حاليا بانتظار الحصول على تأشيرة شينجن من أجل السفر إلى رومانيا وعلى تصريح العمل، ما يتبقى مجرد إجراءات شكلية».

وأضاف: «لولاي لم يكن ليأتي بوبيندزا إلى رابيد بوخارست أبدا، هذه هي الحقيقة، لكن الجهود المالية التي بذلها النادي كانت مهمة».

وتابع: «ليس من السهل جلب لاعب كرة قدم كهذا إلى هنا، بوبيندزا رفض عرضا استثنائيا من مصر».

من جهته قال فيكتور أنجيليسكو، أحد الملاك المساهمين في النادي عبر الموقع ذاته: «بوبيندزا أخبرنا هو ووكيله أنهما لم يوقعا أي شيء مع الزمالك».