الأهلي يعزي الإسماعيلي في وفاة إيهاب جلال

نعى النادي الأهلي إيهاب جلال، المدير الفني للنادي الإسماعيلي، والمدرب السابق للمنتخب الوطني المصري.

وتوفي إيهاب جلال عصر اليوم، الأربعاء، بعد صراع مع المرض، بعدما تعرض لوعكة صحية شديدة دخل على إثرها المستشفى بعد إصابته بجلطة في القلب وخضوعه لعدة عمليات، مطلع الشهر الجاري.

وكتب النادي الأهلي في بيان رسمي: «ينعى محمود الخطيب، رئيس النادي، والسادة أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، وقطاعات النادي الرياضية ببالغ الحزن والأسى، إيهاب جلال، المدير الفني للنادي الإسماعيلي، الذي وافته المنية اليوم، داعين المولى عز وجل - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته، ويلهم العائلة الكريمة الصبر والسلوان».

وأتم: «ويتقدم النادي الأهلي بالعزاء للنادي الإسماعيلي ومجلس إدارته وأعضائه وجماهيره في وفاة المغفور له بإذن الله».