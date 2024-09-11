رئيس الوزراء: هذا الأسبوع يظهر مكانة مصر كدولة ذات ثقل وريادة على مستوى العالم

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن «هذا الأسبوع يظهر مكانة مصر كدولة ذات ثقل وريادة على مستوى العالم».

وأضاف خلال مؤتمر صحفي من العاصمة الإدارية، اليوم الأربعاء، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أجرى زيارة تاريخية إلى تركيا، وعقد لقاءات ثنائية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأشار إلى توقيع 17 مذكرة تفاهم بين مصر وتركيا، على هامش الزيارة المهمة التي تغطي العديد من المجالات.

وشدد على أهمية مذكرتي التفاهم لإنشاء منطقتي صناعيتين تركيتين جديدتين في العاصمة الإدارية وأكتوبر، لافتًا إلى الحرص على ريادة قطاع الصناعة لعملية التنمية في الفترة المقبلة.

وأوضح أن تلك المناطق تخلق فرص عمل كبيرة، وتعمل على زيادة التبادل التجاري مع تركيا في الفترة المقبلة، معقبًا: «التبادل التجاري مع تركيا مهم لنا ولأنقرة، والميزة أنه متوازن، لذلك من مصلحتنا نمو هذا التبادل ومضاعفته».