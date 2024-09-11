استشهاد فلسطينيين اثنين في طولكرم مع استئناف الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في المدينة ومخيمها

استشهاد فلسطينيان وأصيب 10 آخرون مع استئناف الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية الثلاثاء في مدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن القوات الإسرائيلية واصلت مساء الثلاثاء "عدوانها على مخيم طولكرم، وخلفت دمارا شاملا في البنية التحتية وممتلكات المواطنين، بعد إجبارهم على مغادرة منازلهم".

ونقلت الوكالة عن رئيس اللجنة الشعبية لخدمات مخيم طولكرم فيصل سلامة قوله إن هناك "عدوانا وتهجيرا قسريا بحق مخيم طولكرم يجري الآن"، وإن "هذه المرة من أصعب الاقتحامات التي تنفذها قوات الاحتلال، إذ أجبرت معظم سكان المخيم على الخروج من منازلهم بدءا من حارة المقاطعة جنوبا وحتى حارة المدارس شمالا، في نزوح قسري غير معروف المصير".

وأضاف سلامة أن "قوات الاحتلال ترافقها الكلاب البوليسية داهمت المنازل وبثت الخوف والرعب في نفوس الأطفال والنساء، وأجبرتهم على مغادرتها، واستولت على أجهزة الهواتف النقالة الخاصة بالمواطنين، وحولت عددا من المنازل إلى ثكنات عسكرية ونقاط لقناصتها".

وأوضح أن "الاحتلال أحرق عددا من المنازل بعد أن غادرها أصحابها قسرا، وهدم بعضها بجرافاته التي دمرت وجرفت الشوارع والبنية التحتية المدمرة من الاقتحامات السابقة، في خطوة تهدف لتدمير ما تبقى من المخيم وجعله غير قابل للحياة والسكن".

وأشارت الوكالة إلى أن الجيش الإسرائيلي دفع بمزيد من آلياته العسكرية إلى مدينة طولكرم ومخيمها، وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع على ارتفاع منخفض.