سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الأربعاء، إن بلاده لم تسلم روسيا صواريخ باليستية.

جاء ذلك في منشور عبر منصة "إكس" ردا على ادعاءات غربية عن تسليم إيران صواريخ بالستية لروسيا لاستخدامها في حربها ضد أوكرانيا.

وقال عراقجي، إنَّ الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا تصرفت بناء على معلومات استخباراتية خاطئة ومنطق معيب.

وأضاف: «إيران لم تسلم صواريخ باليستية إلى روسيا.. نقطة»، مشددًا على أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والدول الأوروبية على بلاده ليست الحل، بل هي جزء من المشكلة.

والأربعاء، أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة على إيران بذريعة تقديمها صواريخ بالستية لروسيا لدعمها في حربها ضد أوكرانيا.

والثلاثاء، أدانت كل من فرنسا وألمانيا وبريطانيا بشدة ما قالت إنه تصدير إيران صواريخ بالستية إلى روسيا، ملوحة بفرض عقوبات جديدة على طهران.