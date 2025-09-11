قائمة الإسماعيلي لمواجهة زد في الدوري

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن ميلود حمدي المدير الفني لفريق الكرة الأول للإسماعيلي قائمة لاعبيه استعدادا لمواجهة زد غدا الجمعة في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

القائمة جاءت كالتالي:

حارس مرمى .. أحمد عادل ، عبد الله جمال.

الدفاع ..محمد عمار ، عبد الله محمد ، محمد إيهاب ، إبراهيم النجعاوي ،حماده صلاح.

الوسط .. محمد عبد السميع ، عبد الرحمن الدح ، إبراهيم عبد العال ، محمد وجدي ، محمد سمير كونتا ، عبد الرحمن كتكوت ، إريك تراوري ، عمر القط ، عمرو السعيد.

الهجوم ..خالد النبريصي ، نادر فرج ، أنور عبد السلام ، محمد زيدان .