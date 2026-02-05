محمد شياع السوداني: العراق تحمل مسئوليات جسيمة نيابةً عن المجتمع الدولي

أكد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني اليوم الخميس حرص العراق على بناء أمتن العلاقات مع فرنسا، لا سيما في الجانب الاقتصادي وإفساح المجال أمام الشركات الفرنسية لزيارة العراق والتنسيق لعقد شراكات قوية مع الشركات العراقية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين والمساهمة في مسيرة التنمية والإعمار.

وقال السوداني خلال استقباله اليوم وزير الخارجية الفرنسي جون نويل بارو "أنّ العراق تحمّل مسؤوليات جسيمة نيابةً عن المجتمع الدولي، وآخرها ما يتعلق بنقل الإرهابيين من السجون السورية، وأنه من الضروري اليوم أن يدعم العالمُ العراق في هذا الوقت الحساس، وأن تتحمّل الدول مسؤولياتها عبر إستعادة مواطنيها لما يمثله هذا الأمر من تهديد مشترك".

ودعا إلى استمرار التعاون مع فرنسا في تطوير قدرات العراق الدفاعية.

وذكر أن "المحادثات المرتقبة بين إيران والولايات المتحدة تأتي في ظلّ ما يمر به العالم والمنطقة بمرحلة بالغة الحساسية" وأن "العراق يدعم الحوار لأهميته في الوصول إلى الحلول السلمية".

ومن ناحيته، أشاد بارو بدور العراق في الحفاظ على الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة.

وعبر عن رغبة بلاده بالعمل مع العراق من أجل استقرار المنطقة وتنسيق الجهود للقضاء على الإرهاب، لافتا إلى أهمية دور العراق في نقل السجناء الإرهابيين من سوريا كونها خطوة ستسهم في تحقيق الأمن الاقليمي. واعرب عن استعداد فرنسا لتوفير الدعم في قضية الإرهابيين السجناء.