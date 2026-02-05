بيان رسمي من الجيش الملكي بشأن أزمة الجماهير في مباراة الأهلي

أصدر نادي الجيش الملكي المغربي بيانًا رسميًا للتعليق على أزمة سفر جماهير الفريق إلى مصر، لحضور مباراة الأهلي، ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

يستضيف الأهلي فريق الجيش الملكي المغربي يوم الأحد 15 من فبراير الجاري، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكشفت تقارير صحفية مغربية عن وجود أزمة تواجه جماهير فريق الجيش الملكي المغربي، قبل مواجهة الأهلي المنتظرة في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكتب الجيش الملكي في بيان رسمي: «بعد توصلها بعدة شكاوى تفيد برفض عدد من طلبات الحصول على التأشيرة الخاصة بالسفر إلى جمهورية مصر العربية، من أجل مساندة نادي الجيش الملكي في مباراته أمام الأهلي المصري، ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، قامت إدارة نادي الجيش الملكي بالتدخل لدى قنصلية سفارة جمهورية مصر العربية».

وأضاف البيان: «وبناءً على ذلك، تلقت إدارة النادي وعودًا من طرف مسؤولي القنصلية من أجل تسريع دراسة الطلبات والإجراءات المتعلقة بمنح التأشيرة لصالح جماهير النادي، قصد تمكينها من التنقل ودعم الفريق في هذه المباراة الهامة».

وكانت صحيفة «هسبورت» المغربية نقلت عن مصادر خاصة أن المئات من طلبات التأشيرة الخاصة بسفر جماهير الفريق المغربي إلى مصر، لم يتم الرد عليها، قبل المواجهة المرتقبة أمام الأهلي.

وأوضحت الصحيفة أن المئات من الجماهير المساندة للجيش الملكي المغربي وضعت طلباتها منذ بداية الأسبوع لدى السفارة المصرية من أجل التوصل بتأشيراتها، لكنها لم تتوصل بأي رد.

وأكدت المصادر أن تأخر الرد على طلبات التأشيرة يضع الجماهير والوفود المرتبطة بالمباراة في وضعية صعبة، خاصة أن الرحلات الجوية المبرمجة نهاية الأسبوع قد يتعذر الالتحاق بها في حال صدور التأشيرات في وقت متأخر.

ويلعب الجيش الملكي مع ضيفه يانج أفريكانز يوم السبت المقبل، على الملعب الأولمبي في المغرب، ضمن منافسات الجولة الخامسة، فيما يلعب الأهلي في اليوم ذاته، ضد شبيبة القبائل في الجزائر.

ويحتل الأهلي صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية من دور المجموعات، برصيد 8 نقاط، فيما يحتل يانج أفريكانز المركز الثاني برصيد 5 نقاط، بفارق المواجهات المباشرة عن الجيش الملكي صاحب المركز الثالث، ويحتل شبيبة القبائل المركز الأخير برصيد نقطتين فقط.