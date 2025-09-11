الجيش السوداني يصد الهجوم رقم 239 على الفاشر ويعلن السيطرة الكاملة

شهدت مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور بالسودان، الثلاثاء، معركة عنيفة تحمل الرقم (239) في سجل المواجهات، حيث تمكنت القوات الحكومية من صد هجوم واسع شنّته قوات الدعم السريع.



ونفذ الهجوم، حسب مصادر سودانية، عبر محورين (الشمالي – الشمالي الشرقي) باستخدام أكثر من 40 مركبة قتالية ومصفحات ومشاة، واستمرت المواجهات من الساعة التاسعة صباحا وحتى الرابعة مساء.



وأسفرت المعارك بين الطرفين عن مقتل العشرات من عناصر الدعم السريع ، وتحييد 5 من أفراد الطاقم الطبي المرافق للقوة المهاجمة، وإصابة آخرين ونجاة فتاتين بأعجوبة، كما أدت أيضا إلى تدمير عدد كبير من المركبات القتالية، بينما فرت بقية القوة المهاجمة إلى جنوب غرب المدينة.

وأكدت مصادر ميدانية أن قوات الجيش عادت إلى مواقعها رافعة رايات النصر ومؤكدة سيطرتها على الأوضاع في محور الفاشر بولاية شمال دارفور.

وتواصل "تكايا الفاشر" تقديم الوجبات الغذائية لمواطني المدينة في مراكز الإيواء، بدعم من حكومة الولاية والمؤسسة التعاونية الوطنية، وبمشاركة أبناء الخير من مختلف أنحاء السودان.