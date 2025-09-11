إصابة 18 شخصا واحتراق سيارات جراء انفجار صهريج غاز في العاصمة المكسيكية

أعلنت السلطات أن صهريج غاز انفجر أسفل جسر علوي في العاصمة المكسيكية يوم الأربعاء، ما أدى إلى تصاعد ألسنة اللهب وأعمدة الدخان في السماء، واحتراق أكثر من عشر سيارات وإصابة 18 شخصا.

وأظهرت صور نشرتها السلطات عبر الإنترنت كتلة من النيران تتصاعد من الشاحنة، بينما أظهرت مقاطع فيديو أخرى على وسائل التواصل الاجتماعي عشرات الأشخاص يصرخون ويهرعون بعيدا عن موقع الانفجار. وأظهرت المقاطع رجلين بدت أجسادهما كلها وقد أُصيبت بحروق، وملابس ممزقة ملتصقة بالجلد، بينما كانت سيارات الطوارئ تمر مسرعة في المكان.

وأكدت حكومة مكسيكو سيتي إصابة ما لا يقل عن 18 شخصا، مشيرة إلى أن حافلة ركاب خالية احترقت أيضا إلى جانب صهريج الغاز.

ووصلت عمدة العاصمة، كلارا بروجادا، إلى موقع الانفجار بعد وقت قصير لمتابعة عمل فرق الطوارئ، بما في ذلك رجال الإطفاء والمسعفون. وكان رجال الإطفاء يسكبون المياه على ألسنة اللهب المتصاعدة من الشاحنة.

ووقع الانفجار على أحد أهم الطرق السريعة الرئيسية الخارجة من العاصمة في اتجاه مدينة بويبلا. وقالت حكومة المدينة إن الطريق سيبقى مغلقا حتى إشعار آخر.