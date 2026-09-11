مورينيو يدعم فينيسيوس قبل مواجهة رايو فاليكانو ويشيد بمدربه

أكد البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق ريال مدريد، ثقته في قدرة النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور على تقديم مستويات أفضل خلال منافسات الموسم الحالي، مشيرًا إلى أن اللاعب سيواصل التطور خلال الفترة المقبلة.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة رايو فاليكانو، مساء غدٍ السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإسباني، في مباراة يسعى خلالها الفريق الملكي إلى حصد النقاط الثلاث ومواصلة مطاردة برشلونة على قمة جدول الترتيب.

وقال مورينيو خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء: «لدي ثقة كبيرة في أن فينيسيوس سوف يتطور أداؤه خلال هذا الموسم».

وأضاف: «أعرف أن جماهير ريال مدريد تتطلع إلى رؤية فينيسيوس يساهم بشكل أكبر في تحقيق انتصارات الفريق خلال الفترة المقبلة، وأعتقد أن ذلك سيحدث قريبًا».

وتطرق المدير الفني لريال مدريد إلى أهمية مواجهة رايو فاليكانو، مؤكدًا ضرورة تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، من أجل مواصلة المنافسة على صدارة الدوري الإسباني وتقليص الفارق مع برشلونة.

وفي ختام تصريحاته، وجه مورينيو الشكر إلى بينيات سان خوسيه، مدرب رايو فاليكانو، على إشادته به وبقدراته التدريبية.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 9 نقاط، بفارق 3 نقاط عن برشلونة المتصدر برصيد 12 نقطة.