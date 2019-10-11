وكالة الأنباء الإيرانية: توقعات بعمل إرهابي في انفجار ناقلة إيرانية بالبحر الأحمر

تعرضت ناقلة نفط تابعة لشركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية صباح اليوم الجمعة لانفجار اصاب هيكلها، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (إرنا).

وأوضحت الوكالة أن الخزانين الرئيسيين للناقلة، التي كانت على بعد 60 ميلا بحريا من ميناء جده السعودي، تعرضا لأضرار جراء الانفجار مما أدى إلى تسرب الخام إلى مياه البحر الأحمر.

من جهة اخرى ،ذكرت وكالة أنباء فارس أن أربعة خزانات نفط رئيسية في السفينة اصيبت بأضرار، وتسرب النفط إلى مياه البحر الأحمر.

وقالت إن الخبراء الفنيين الموجودين على متن الناقلة يحققون حاليا في اسباب وقوع الانفجار، وأعربوا عن توقعهم ان يكون الحادث ناجم عن "عمل إرهابي".

يأتي الانفجار بعد هجمات تعرضت لها في الاشهر الاخيرة ست سفن ،اربع منها قرب مياه الإمارات واثنتان في خليج عمان.