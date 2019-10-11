ميدفيديف يصعد للمربع الذهبي في بطولة شنغهاي لتنس الأساتذة

انتزع الروسي دانييل ميدفيديف المقعد الأول في الدور قبل النهائي ببطولة شنغهاي لتنس الاساتذة بعدما تغلب على الإيطالي فابيو فونيني 6 / 3 و7 / 6 اليوم الجمعة في افتتاح منافسات دور الثمانية.

وحقق ميدفيديف بذلك الفوز في جميع المباريات الــ12 التي خاضها في دور الثمانية ببطولات هذا الموسم، وقد احتاج المصنف الثالث للبطولة الصينية إلى 86 دقيقة للتغلب على فونيني المصنف العاشر للبطولة.

ويلتقي ميدفيديف /23 عاما/ في الدور قبل النهائي الفائز في مباراة دور الثمانية بين النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول على العالم والمتوج بلقب شنغهاي أربع مرات، واليوناني ستيفانوس تسيتسيباس المصنف السادس للبطولة.