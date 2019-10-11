تعرف على تشكيل المنتخب الأوليمبي لمواجهة جنوب إفريقيا وديا

أعلن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي عن تشكيل فريقه لمواجهة جنوب إفريقيا وديا في المباراة التي ستُقام مساء اليوم الجمعة على ستاد الإسماعيلية، ضمن استعدادات كلا المنتخبين لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت الـ23 عاما والتي ستُقام في مصر خلا الفترة بين 8 حتى 22 من نوفمبر المقبل.

وجاء تشكيل المنتخب الأوليمبي على النحو التالي:

حراسة المرمى: عمر صلاح

خط الدفاع: محمود مرعي – أحمد رمضان – محمد عبدالسلام – أحمد أيمن

خط الوسط: غنام محمد – عمار حمدي – أحمد حمدي – عبدالرحمن مجدي

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان – ناصر منسي

وكان الجهاز الفني لكلا المنتخبين قد اتفقا على عدم إذاعة المباراة الأولى تليفزيونيًا لأسباب فنية على أن يتم بث اللقاء الثاني والمحدد له الأحد المقبل على الهواء مباشرة.