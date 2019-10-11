مباحث البحيرة تكثف من جهودها لكشف لغز العثور على سيدة مذبوحة داخل منزلها

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تكثف مباحث البحيرة برئاسة اللواء محمد شرباش مدير مباحث البحيرة من جهودها لكشف لغز العثور على سيدة مذبوحة داخل منزلها.

وتلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة بلاغا من قسم شرطة رشيد باكتشاف الاهالى جثة ربة منزل مذبوحة داخل منزلها بمنطقة برج رشيد.

وعلى الفور انتقلت القوات الامنية وتبين من المعاينة المبدئية وجود جثة (ذوات ع ع ٤٠ سنة)، من مواليد عرب المحضر كفر الشيخ.

مسجاة على ظهرها وبها جرح ذبحي خلف الرقبة مع تهتك بالفقرات العنقية مع وجود جروح قطعية بباطن اليد اليمنى واشتباه في قطع بالأوتار.

وعلى الفور تم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى رشيد المركزي تحت تصرف النيابة،

ووجه شرياش بسرعة ضبط الجاني وحل لغز الحادث.