مواطنو الدنمارك وجرينلاند يرحبون بإعلان ترامب عن اتفاق بشأن جرينلاند

كتب أورلا جولسن الناشط الشعبي المؤيد لسيادة جرينلاند على موقع التواصل الاجتماعي إكس، أن "حققنا فوزا في معركتنا ضد طموح ترامب للاستيلاء على جرينلاند".

وأضاف الناشط، "الاتفاق الجديد يعترف بشكل صريح بالسيادة ووحدة الأراضي لمملكة الدنمارك وحق شعب جرينلاند في تقرير المصير".

وفي الدنمارك، أعرب الكثيرون عن ارتياحهم إزاء قرب التوصل إلى اتفاق مع أمريكا.

وقال مايكل بورجارد من جنتوفتي، شمال العاصمة الدنماركية كوبنهاجن، إنه يأمل في أن تكون الأزمة قد انتهت "نظرًا لأنه قبل أسبوعين فقط نشر دونالد ترامب تلك الخريطة التي تظهر جرينلاند.. جزءا من أمريكا".

وأعرب مايكل فريس وهو مدرس بمدرسة ثانوية،51 عاما، في كوبنهاجن عن اعتقاده بأن هذا الاتفاق "هو الحل الأكثر واقعية لنا الآن".

وكانت حكومة الدنمارك قد أعربت عن تفاؤلها الحذر اليوم السبت بشأن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاق بشأن جرينلاند يهدف إلى تعزيز الوجود العسكري الأمريكي هناك، مع إبقاء الجزيرة تحت السيطرة الدنماركية، في أعقاب أشهر من التهديدات من قبل الرئيس الأمريكي للاستيلاء على المنطقة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي التابعة لأحد حلفاء حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وفي جرينلاند، أيد كبير الدبلوماسيين في الجزيرة القطبية ذلك الموقف وقال إن الاتفاق طال انتظاره.

وقال ترامب أمس الجمعة إن الاتفاق سيعطي للولايات المتحدة "سيطرة دائمة" بشأن الأمن وجميع الاحتياجات الأخرى، في جرينلاند، مما يعالج تماما كافة مخاوفنا الأمريكية العديدة".

وكتب وزير خارجية الدنمارك لارس لوكه راسموسين على تطبيق انستجرام صباح اليوم السبت "الأسبوع المقبل يمكن أن يكون أسبوعا جيدا.. بالنسبة لجرينلاند والدنمارك والولايات المتحدة على حد سواء".

وأعرب راسموسين عن أمله في المزيد من الاستقرار في أعقاب انفراجة في النزاع مع واشنطن بشأن جرينلاند، حسب وكالة الأنباء الألمانية(د ب أ) اليوم السبت.

وكتب راسموسين على فيسبوك اليوم السبت أنه يأمل أن تنتهي حالة عدم اليقين المستمرة قريبا باتفاق ملزم.

وتابع أن الاتفاق يهدف إلى تعزيز الأمن في منطقة القطب الشمالي وشمال المحيط الأطلسي بالتالي تعزيز الأمن المشترك داخل الناتو وأوروبا، بينما يحترم "الخطوط الحمراء" لمملكة الدنمارك.

وأعرب وزير خارجية جرينلاند، موتي بي أيجيدي عن سعادته بهذا التطور، وقال: "لدينا الآن اتفاق في متناول اليد".

وذكر ترامب أنه بموجب الاتفاق ستبدأ إدارته "على الفور" عملية تطوير وجود عسكري أكبر على الجزيرة الدنماركية الغنية بالمعادن.

وقال مكتب رئيسة وزراء الدنمارك ميتي فريدريكسن، إن الاتفاق مع الولايات المتحدة بشأن جرينلاند سيُوقَّع من قِبَل الحكومات الثلاث الأسبوع المقبل خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلا أنه لا تزال هناك حاجة إلى موافقة برلماني الدنمارك وجرينلاند قبل أن يتم تنفيذه.