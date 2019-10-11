 براين هوك: إيران تواصل أنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة - بوابة الشروق
الجمعة 11 أكتوبر 2019 10:26 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بالتزامن مع عرض بيانها على البرلمان.. ما تقييمك لأداء حكومة مصطفى مدبولي؟
النتـائـج تصويت

براين هوك: إيران تواصل أنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة

علم دولة إيران
علم دولة إيران
أ ش أ
نشر فى : الجمعة 11 أكتوبر 2019 - 9:54 م | آخر تحديث : الجمعة 11 أكتوبر 2019 - 9:54 م

أكد المبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران براين هوك أن طهران تواصل أنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة.

وأضاف هوك -في مؤتمر صحفي أوردته قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الجمعة- أن إرسال قوات إضافية للسعودية هدفه ردع إيران، لافتًا إلى أنه على إيران أن تغير سلوكها وأن تتصرف كدولة طبيعية.

وتابع هوك قائلًا "نواصل فرض العقوبات على إيران لوقف أنشطتها المزعزعة للاستقرار"، مشيرًا إلى أنه لن يتم السماح لإيران بتهديد الملاحة الدولية في الخليج.

وأضاف هوك أنه لابد من ردع سريع لبرنامج إيران الصاروخي، مطالبًا الاتحاد الأوروبي بالضغط على إيران لمنعها من تطوير برنامجها الصاروخي.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية أعلنت في وقت سابق اليوم إرسال قوات إضافية ومعدات دفاعية إلى السعودية لمواجهة أي تهديدات إيرانية بالمنطقة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك