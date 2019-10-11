براين هوك: إيران تواصل أنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة

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أكد المبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران براين هوك أن طهران تواصل أنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة.

وأضاف هوك -في مؤتمر صحفي أوردته قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الجمعة- أن إرسال قوات إضافية للسعودية هدفه ردع إيران، لافتًا إلى أنه على إيران أن تغير سلوكها وأن تتصرف كدولة طبيعية.

وتابع هوك قائلًا "نواصل فرض العقوبات على إيران لوقف أنشطتها المزعزعة للاستقرار"، مشيرًا إلى أنه لن يتم السماح لإيران بتهديد الملاحة الدولية في الخليج.

وأضاف هوك أنه لابد من ردع سريع لبرنامج إيران الصاروخي، مطالبًا الاتحاد الأوروبي بالضغط على إيران لمنعها من تطوير برنامجها الصاروخي.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية أعلنت في وقت سابق اليوم إرسال قوات إضافية ومعدات دفاعية إلى السعودية لمواجهة أي تهديدات إيرانية بالمنطقة.