 وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على أفراد وكيانات بجنوب السودان - بوابة الشروق
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وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على أفراد وكيانات بجنوب السودان

وزارة الخزانة الأمريكية
وزارة الخزانة الأمريكية
أ ش أ
نشر فى : الجمعة 11 أكتوبر 2019 - 10:06 م | آخر تحديث : الجمعة 11 أكتوبر 2019 - 10:06 م

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة، عقوبات على عدد من الأفراد والشركات لتورطهم في جرائم فساد في جنوب السودان.

وأشارت الوزارة إلى أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها عاقب كلًا من "أشرف سيد أحمد الكاردينال، الشهير بالكاردينال، وكور أجينج آتر، الشهير بآجينج، كما تم فرض عقوبات على خمس شركات مملوكة أو خاضعة للكاردينال وشركة واحدة تابعة لآجينج".

وقد تم تحديد المكتب هؤلاء الأفراد والكيانات عملًا بالأمر التنفيذي رقم 13818 تأسيسًا على الاتفاقية الدولية للمساءلة وتستهدف مرتكبي كبرى جرائم الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان.

وأوضحت الوزارة أن جرائم هؤلاء الأفراد والكيانات وفسادهم أدى إلى سلب موارد مهمة من بلد مزقته الحرب، مشيرة إلى أن سكان جنوب السودان يواجهون نقصًا حادًا في الأمن الغذائي وأجبر ثلث سكان الجنوب على الفرار من منازلهم.

وقالت الوزارة إنها تحث حكومة جنوب السودان على التعامل بجدية مع الصلة الواضحة بين الأنشطة الفاسدة ومساعي بعض الشخصيات على تعطيل اتفاق السلام الذي وصل إلى مرحلة حرجة.


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