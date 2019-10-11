منتخب الصالات يكرر فوزه على الإمارات برباعية

فاز المنتخب الوطني لكرة الصالات علي نظيره الإماراتي برباعية مقابل هدف في المباراة الودية الثانية التي جمعت المنتخبين بصالة نادي البطائح بإمارة عجمان ضمن معسكر الفريق بدولة الإمارات العربية استعدادات لبطولة إفريقيا بالمغرب يناير 2020
أحرز الأهداف الأربعة خالد عبدالله هدفا ومصطفي عيد ثلاثة أهداف «هاتريك»، وكان الفريقان قد ألتقيا في مباراة ودية أولى انتهت لصالح الفريق المصري 3-2.
وعلى هامش المباراة، حرص اللواء عبدالملك جاني رئيس اللجنة التنفيذية لكرة الصالات بدولة الإمارات علي تكريم الدكتورة سحر عبد الحق عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف علي منتخب الصالات.
ومن جانبه، أكد هشام صالح المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة الصالات أن فريقه حقق أقصي استفادة من خلال معسكره بالإمارات والبحرين، كما أعطي فرصة المشاركة لعدد من اللاعبين الشباب ضمن خطة الإحلال والتجديد للمنتخب.
وقال إن منتخب مصر واجه منتخبين من أقوى الفرق مثل البحرين والإمارات، ويمثل ذلك احتكاكا قوي للفراعنة قبل بطولة إفريقيا.
وشدد هشام صالح على أن هدف الجهاز الفني هو الفوز بلقب بطولة إفريقيا بعدما كان المنتخب قريبا من تحقيق اللقب البطولة السابقة وحصل على المركز الثاني.