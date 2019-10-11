منتخب الصالات يكرر فوزه على الإمارات برباعية

فاز المنتخب الوطني لكرة الصالات علي نظيره الإماراتي برباعية مقابل هدف في المباراة الودية الثانية التي جمعت المنتخبين بصالة نادي البطائح بإمارة عجمان ضمن معسكر الفريق بدولة الإمارات العربية استعدادات لبطولة إفريقيا بالمغرب يناير 2020

فاز المنتخب الوطني لكرة الصالات علي نظيره الإماراتي برباعية مقابل هدف في المباراة الودية الثانية التي جمعت المنتخبين بصالة نادي البطائح بإمارة عجمان ضمن معسكر الفريق بدولة الإمارات العربية استعدادات لبطولة إفريقيا بالمغرب يناير 2020

فاز المنتخب الوطني لكرة الصالات علي نظيره الإماراتي برباعية مقابل هدف في المباراة الودية الثانية التي جمعت المنتخبين بصالة نادي البطائح بإمارة عجمان ضمن معسكر الفريق بدولة الإمارات العربية استعدادات لبطولة إفريقيا بالمغرب يناير 2020