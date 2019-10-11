أوساكا ترفض أمريكا وتختار تمثيل اليابان في أولمبياد طوكيو

في مفاجأة غير سارة للمسؤولين عن لعبة التنسفي الولايات المتحدة الأمريكية، قررت نجمة التنس اليابانية ناعومي أوساكا، التنازل عن الجنسية الأمريكية، التي كانت تحملها، كي تتمكن من تمثيل اليابان في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وكان يتعين على ناعومي صاحبة الـ21 عاما، الاختيار بين الجنسيتين كونها ستستكمل 22 عاما في 16 أكتوبر الجاري، وفقا للقانون الياباني، لكنها استقرت على الجنسية اليابانية، حسبما أفادت قناة (إن إتش كيه) الرسمية.

واختارت لاعبة التنس، المولودة لأم يابانية وأب من هايتي، مسقط رأسها اليابان، لرغبتها في تمثيل البلد الآسيوي بأولمبياد طوكيو المقبلة، على الرغم من أنها كانت تحمل أيضا جواز سفر أمريكي كونها نشأت في الولايات المتحدة.

وقالت المصنفة الثالثة عالميا بين لاعبات التنس المحترفات: «سيكون شعورا خاصا جدا أن أتمكن من تمثيل اليابان في أوليمبياد طوكيو، سيكون هذا شرفا لي وأمرا مؤثرا للغاية».