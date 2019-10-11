فوز أبي أحمد رئيس وزراء أثيوبيا بجائزة نوبل للسلام

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

حصل رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد على جائزة نوبل للسلام هذا العام، حسبما أعلنت لجنة نوبل النرويجية في أوسلو اليوم الجمعة.