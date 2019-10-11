 فوز أبي أحمد رئيس وزراء أثيوبيا بجائزة نوبل للسلام - بوابة الشروق
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فوز أبي أحمد رئيس وزراء أثيوبيا بجائزة نوبل للسلام

رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد
رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد
د ب أ
نشر فى : الجمعة 11 أكتوبر 2019 - 11:16 ص | آخر تحديث : الجمعة 11 أكتوبر 2019 - 11:16 ص

حصل رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد على جائزة نوبل للسلام هذا العام، حسبما أعلنت لجنة نوبل النرويجية في أوسلو اليوم الجمعة.


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