المغني إد شيران والأمير هاري يشجعان على الاهتمام بالصحة العقلية

يدق جرس الباب بنغمة النشيد الوطني البريطاني، يفتح الأمير هاري الباب ليجد إد شيران أمامه. الاثنان من أصحاب الشعر الأحمر واللحية.

يقول الأمير قبل أن يفسح الطريق لدخول مغني البوب الشهير ”كأنني أنظر في المرآة“.

هذا هو المشهد الافتتاحي لتسجيل مصور صدر يوم الخميس يتوج فيه حفيد ملكة بريطانيا والموسيقي الحائز على جائزة جرامي جهودهما المشتركة في حملة عن قضية تشغل اهتمامهما بشدة.

في المقتطف المنشور على حساب الأمير هاري على إنستجرام يظهر الرجلان جالسان إلى مائدة يتحدثان عن شغفهما المشترك لكن بعد فترة وجيزة يتضح أن هناك سوء تفاهم.

ويقول هاري ”هذا الأمر بالنسبة لي موضوع ونقاش لم يتحدث أحد عنه بما يكفي. أعتقد أن الناس في جميع أنحاء العالم يعانون فعلا“.

ورد شيران بأنه كان يحاول كتابة أغنية عن الموضوع للمساعدة في زيادة التوعية. ثم أضاف ”الناس لا يفهمون حال أشخاص مثلنا“.

وتساءل هاري وقد بدا عليه الارتباك ”ماذا؟“ فأوضح شيران قائلا ”كما تعرف .. النكات والتعليقات البذيئة، أعتقد ان الوقت حان لأن نقف ونقول.. أننا لن نتحمل ذلك بعد الآن. نحن زنجبيل (أصحاب الشعر الأحمر) وسنكافح“.

بدا هاري محرجا وقال ”حسنا، هذا غريب بعض الشيء“ قبل أن يبدأ في تفسير أنه لا يتحدث عن التمييز ضد أصحاب الشعر الأحمر بل عن اليوم العالمي للصحة العقلية.



يسارع شيران بمسح عبارة ”اتحدوا يا أصحاب الشعر الأحمر“ من على جهاز الكمبيوتر وينتهي الفيديو بالرجلين يدعوان الناس إلى مساعدة أي شخص قد يكون يعاني من مشكلة تتعلق بالصحة العقلية.

وكثيرا ما شن هاري، السادس في ترتيب ولاية العرش البريطاني، حملات للتوعية بالصحة العقلية. ويوم الخميس كان في نوتنجهام بوسط انجلترا في زيارة مشروعات مجتمعية تهدف إلى التصدي لمشاكل الصحة العقلية والعنف بين الشبان.