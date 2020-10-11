سوريا تعلن إخماد الحرائق في محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص

أعلن وزير الزراعة والإصلاح الزراعي السوري محمد حسان قطنا، إخماد كل الحرائق التي نشبت فجر أول أمس الجمعة في محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" اليوم الأحد، عن الوزير قطنا قوله إن عدد الحرائق بلغ 156 حريقاً منها 95 حريقا في اللاذقية و49 حريقا في طرطوس و12 حريقا في حمص، لافتاً إلى أن حريق موقع البلعة بحمص أُخمد صباح اليوم وهو في طور المراقبة والتبريد.

وتواصل فرق الإطفاء والدفاع المدني الموجودة في مواقع الحرائق وبمشاركة مروحيات من الجيش عمليات التبريد في المواقع المحروقة بمحافظة اللاذقية للحيلولة دون تجددها.

وذكر باسم دوبا مدير دائرة الحراج في مديرية الزراعة باللاذقية، في تصريح صحفي، أن طائرات مروحية تواصل عملها في تبريد بعض المواقع المحروقة في ريف القرداحة للحيلولة دون تجدد النيران مع التأكيد على وجود كل فرق ومنظومة الإطفاء قرب المواقع المحروقة تحسبا لأي مستجدات.

وكان مدير صحة اللاذقية هوازن مخلوف أعلن أمس السبت وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة 70 آخرين جراء الحرائق في مناطق الساحل السوري غرب البلاد.