اتحاد الكرة: استثناء الأهلي والزمالك من القيد المحلي حال تأهلهما لنهائي دوري الأبطال

أكد وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، أن أحمد فتحي، يستطيع المشاركة مع الأهلي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، قبل انتقاله لبيراميدز، في نهاية الموسم.

وقال العطار، في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "أون تايم سبورتتس": "مد فترة القيد من أجل مشاركة أحمد فتحي مع الأهلي في إفريقيا، هو ليس مد، لكن القيد في القائمة الأولى سينتهي يوم 4 نوفمبر، وفي القائمة الثانية سيمتد حتى 19 نوفمبر".

وأضاف: "هو ليس مد ولكن أحيانا نؤجل القيد قليلا من أجل مصلحة الأندية التي تشارك في دوري الأبطال، وسيتم استثناء الأهلي والزمالك من القيد في القائمة الأولى، حال وصولهما لنهائي دوري أبطال إفريقيا".

وعن موعد بداية الموسم الجديد من الدوري الممتاز، أجاب: "حسام الزناتي سيعلن عن موعد آخر جولة في بطولة الدوري المصري خلال أيام، الموسم الجديد للدوري سيبدأ في آخر نوفمبر، وستكون هناك فترة من 3 أسابيع لـ شهر فاصل بين الموسم الحالي والقادم".