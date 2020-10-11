وزير الإعلام اليمني: الحوثيون أداة إيرانية لتصفية الحسابات الإقليمية

قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، اليوم الأحد، إن التصعيد الذي تمارسه ميليشيا الحوثي في هذا التوقيت يؤكد من جديد أنها مجرد أداة إيرانية لتصفية حساباتها الإقليمية وتنفيذ مخططاتها في محاولة النيل من أمن واستقرار الجارة السعودية.

وأضاف الإرياني - في تدوينة على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) - أن تصعيد ميليشيا الحوثي هجماتها الفاشلة على المدنيين في السعودية بالتزامن مع تصاعد جرائمها بحق المدنيين بمأرب وتعز والجوف والحديدة يؤكد أنها مليشيا إجرامية لا تتقن سوى الإرهاب والقتل نهجا ولغة وسياسة.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن قد استهدف /الجمعة/ الماضية مواقع ميليشيا الحوثي في الجوف ومأرب، ويواصل التحالف عملية الإسناد الجوي والبري لقوات الجيش اليمني والقبائل، في إطار العمليات القائمة بمحافظتي الجوف ومأرب، والتي حقق فيها الجيش والقبائل مكاسب كبيرة خلال الأيام الماضية.