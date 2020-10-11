 وزير الإعلام اليمني: الحوثيون أداة إيرانية لتصفية الحسابات الإقليمية - بوابة الشروق
الأحد 11 أكتوبر 2020 5:19 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟

النتـائـج تصويت

وزير الإعلام اليمني: الحوثيون أداة إيرانية لتصفية الحسابات الإقليمية

معمر الارياني
معمر الارياني
أ ش أ
نشر في: الأحد 11 أكتوبر 2020 - 3:53 م | آخر تحديث: الأحد 11 أكتوبر 2020 - 3:53 م

قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، اليوم الأحد، إن التصعيد الذي تمارسه ميليشيا الحوثي في هذا التوقيت يؤكد من جديد أنها مجرد أداة إيرانية لتصفية حساباتها الإقليمية وتنفيذ مخططاتها في محاولة النيل من أمن واستقرار الجارة السعودية.
وأضاف الإرياني - في تدوينة على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) - أن تصعيد ميليشيا الحوثي هجماتها الفاشلة على المدنيين في السعودية بالتزامن مع تصاعد جرائمها بحق المدنيين بمأرب وتعز والجوف والحديدة يؤكد أنها مليشيا إجرامية لا تتقن سوى الإرهاب والقتل نهجا ولغة وسياسة.
وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن قد استهدف /الجمعة/ الماضية مواقع ميليشيا الحوثي في الجوف ومأرب، ويواصل التحالف عملية الإسناد الجوي والبري لقوات الجيش اليمني والقبائل، في إطار العمليات القائمة بمحافظتي الجوف ومأرب، والتي حقق فيها الجيش والقبائل مكاسب كبيرة خلال الأيام الماضية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك