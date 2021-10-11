نائب محافظ القاهرة: إزالة 940 عقارا بعزبة أبو قرن وتسليم 2300 أسرة وحدات سكنية مجهزة بمشروع «معا»

أعلنت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية المهندسة جيهان عبد المنعم، اليوم الأحد، أن أعمال الإزالة الجارية بعزبة أبو قرن بمنطقة الفسطاط بحي مصر القديمة تجري على قدم وساق وبخطوات متلاحقة، حتى يتم الانتهاء في الموعد المحدد وطبقا للخطة المعدة لذلك ليتسنى للجهات المعنية البدء في تنفيذ المشروع الترفيهي الذي وجه به رئيس الجمهورية "مشروع تلال الفسطاط".

وأكدت نائب المحافظ حرصها على التواجد بشكل دائم ويومي بموقع الإزالة لمتابعة أعمال الإزالة الجارية، والوقوف على آخر المستجدات وتذليل أية عقبات وإيجاد حلول فورية لها، والتواصل مع المواطنين للرد على استفساراتهم وتلقي التظلمات المقدمة من بعضهم من خلال اللجنة الميدانية بالموقع.

وأوضحت عبد المنعم أن عدد العقارات التي تم الانتهاء منها حتى الآن بلغ (٩٤٠) عقارا، كما بلغ عدد الأسر التي تم إخلائها (٢٣٠٠) أسرة، مشيرة إلى أنه تم تسليم المستحقين الوحدات البديلة المجهزة في الحال بمشروع "معا" بحي السلام.

جدير بالذكر أن رؤية مشروع التطوير تعتمد على تصميم حديقة عامة تكون لها إطلالة على عدد من المواقع والمعالم الأثرية والتاريخية، وذلك من خلال توسطها بين تلك المعالم والمواقع، مما يجعلها مقصداً سياحياً إقليمياً وعالمياً، إلى جانب إتاحة عدد من الأنشطة الترفيهية، وكذا الصناعات التقليدية الخاصة بالمنطقة، وذلك اعتماداً على إحياء التراث الخاص بها عبر مختلف العصور التاريخية.

وترجع أهمية إنشاء حديقة مركزية للقاهرة بمنطقة الفسطاط -التي تتمتع بموقع جغرافي في قلب القاهرة ومكانة تاريخية فريدة- لقربها من جامع عمرو بن العاص ومجمع الأديان ومتحف الحضارات، ويعد إنشاء هذه الحديقة سببًا في تحقيق التنمية المستدامة للمنطقة، وستوفر متنزهاً للأسر المصرية، وواجهة سياحية مفتوحة للاطلاع على جمال القاهرة التاريخية.



