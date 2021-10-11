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قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا قوته 2ر6 درجة على مقياس ريختر ضرب يوم الأحد المنطقة داخل المياه جنوب جزيرة "بيج إيلاند" في هاواي.

ووقع الزلزال الساعة 2148 بتوقيت جرينتش، وفقا لما ذكرته الهيئة، التي رصدت أن مركزه يقع على بعد حوالي 100 كيلومتر جنوب كايلو كونا في جزيرة "بيج آيلاند".

وسجل مرصد براكين هاواي التابع لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية عددا من الهزات الارتدادية في أعقاب الزلزال.

وقال كين هون من مرصد براكين هاواي إن الزلزال لم يكن له تأثير ملحوظ على بركاني ماونا لوا وكيلاويا في بيج أيلاند.

وأضاف "يواصل مرصد براكين هاواي مراقبة براكين هاواي تحسبا لأية تغييرات".

وقال مركز التحذير من تسونامي في المحيط الهادئ إنه لا يوجد خطر حدوث موجات مد عاتية "تسونامي".