 السعودية: إعادة تشغيل 155 مشربية و20 ألف حافظة ماء زمزم بعد توقفها بسبب كورونا - بوابة الشروق
الإثنين 11 أكتوبر 2021 12:21 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مقترح التبرع بالأعضاء بعد الوفاة؟
النتـائـج تصويت

السعودية: إعادة تشغيل 155 مشربية و20 ألف حافظة ماء زمزم بعد توقفها بسبب كورونا

الرياض (د ب أ)
نشر في: الإثنين 11 أكتوبر 2021 - 11:47 ص | آخر تحديث: الإثنين 11 أكتوبر 2021 - 11:47 ص

أعادت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في السعودية تشغيل 155 مشربية رخامية و20 ألف حافظة لسقيا ماء زمزم في المسجد الحرام، والتي توقفت عن العمل خلال الفترة الماضية بسبب جائحة كورونا، وذلك مع تطبيق كافة الإجراءات الصحية والاحترازية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الاثنين عن وكيل الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقائية البيئية محمد بن مصلح الجابري قوله إن عودة المشربيات والحافظات جاء بعد ارتفاع نسبة التحصين بين المواطنين والمقيمين، والتزام قاصدي المسجد الحرام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وأفاد الجابري بأن متوسط الاستهلاك اليومي لماء زمزم في المسجد الحرام يصل إلى 1633030متراً مكعباً يومياً.

كما يعمل بإدارة سقيا زمزم 126 موظفاً موزعين على مدار أربع وعشرين ساعة.

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك