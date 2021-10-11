وزير الخارجية الإسرائيلي يغادر الليلة متوجها إلى واشنطن

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يتوجه وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد إلى واشنطن الليلة في زيارة يلتقي خلالها نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، ومستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان.

وخلال الزيارة، ستستضيف الإدارة الأمريكية لقاء يجمع لابيد ونظيره الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان.

ويرافق لابيد في زيارته مدير عام وزارة الخارجية الون اوشبيز والسفير المعين لدى الولايات المتحدة مايك هرتسوج.

ووفقا لهيئة البث الإسرائيلي، يُتوقع أن تتمحور المحادثات حول الملف الإيراني، حيث يرى مسؤولون كبار في إسرائيل ضرورة أن تتخذ الإدارة الأمريكية خطوات أكثر صرامة تجاه طهران لحملها على العودة إلى طاولة المفاوضات حول الاتفاق النووي.

وكانت الخارجية الأمريكية أعلنت أن بلينكن سيجتمع مع لابيد وبن زايد الأربعاء، لبحث التطورات التي تم إحرازها فيما يتعلق بـ"اتفاقيات أبراهام" التي جرى توقيعها العام الماضي.