أنسا الإيطالية: الاتحاد الأوروبي سيدرب نحو 15 ألف جندي أوكراني

يعتزم الاتحاد الأوروبي تدريب حوالى 15 ألف جندي أوكراني، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا"، اليوم الثلاثاء.

ونقلت "أنسا" عن مصدر مطلع قوله إن مهمة التدريب نالت بالفعل الموافقة السياسية، مشيرا إلى أنه لا يزال يتعين تحديد بعض التفاصيل العملياتية.

وقال المصدر: "سيكون المقر الرئيسي للمهمة في (العاصمة البلجيكية) بروكسل، وسيكون هناك معسكران منفصلان للتدريب الميداني، أحدهما في بولندا، والآخر في دولة أخرى عضو بالتكتل، لم يتم تحديدها بعد".

وأضاف أن نحو 12 ألف جندي سيتلقون تدريبا "عاما"، بينما يتلقى ثلاثة آلاف دورة تدريبية متخصصة، مثل "الكيمياء والصحة".