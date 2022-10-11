ميقاتي: أمل وصول ملف ترسيم الحدود البحرية اللبنانية إلى نهاياته في وقت قريب

أعرب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، اليوم الثلاثاء، عن أمله أن "يصل ملف ترسيم الحدود البحرية اللبنانية إلى نهاياته في وقت قريب، بعدما نجحت الجهود التي قام بها الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين في التوصل إلى مسودة اتفاق تحفظ الحقوق اللبنانية".

ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" عن ميقاتي قوله، خلال تسلمه من نائب رئيس مجلس النواب آلياس بو صعب نسخة عن المسودة النهائية للاتفاق صباح اليوم، إن "الموقف اللبناني الموحد في هذا الملف وتشبث لبنان بحقوقه ومطالبه أفضى إلى هذه النتيجة الإيجابية"، معربا عن أمله أن "تبلغ الأمور خواتيمها ومن ثم المباشرة بالخطوات العملانية للتنقيب عن الغاز في المياه اللبنانية".

وأعرب ميقاتي عن شكره للإدارة الأمريكية "الجهد الذي قامت به في ما تم التوصل اليه، وبخاصة آموس هوكشتاين الذي قاد عملية التفاوض بدقة وحرفية وصبر".

ووجه ميقاتي الشكر إلى "فرنسا التي ساهمت بشكل مباشر في الوصول إلى ما تم التفاهم عليه وتذليل العقبات التي طرأت خلال المفاوضات غير المباشرة".

واجتمع ميقاتي مع وزير الطاقة وليد فياض ووفد من شركة "توتال" الفرنسية ضم رئيس مجلس الإدارة المدير العام رومان لامارتينيار، مدير الشركة ومدير التنقيب عن النفط والإنتاج لوران فيفيه، ومدير شمال إفريقيا جان جايلي.

وطلب ميقاتي خلال الاجتماع، من ممثلي شركة توتال المباشرة بالإجراءات التنفيذية للتنقيب في المياه اللبنانية فورا.

وقال الوزير فياض، بعد الاجتماع: "عقدنا لقاء مع ميقاتي وانضم الينا مدير منطقة الشرق الأوسط في شركة (توتال) والفريق المحلي الموجود على الأرض في شركة توتال انرجي، وكان الحديث إيجابيا جدا في ما يتعلق بالتطورات الحاصلة على ملف الترسيم".

وتمنى فياض أن "يصل هذا الملف إلى خواتيمه الإيجابية لمصلحة لبنان أكان بالنسبة إلى الموارد وإلى حقنا في كامل حصتنا في حقل قانا من دون مشاركة أحد فيه، بالإضافة إلى الإسراع في موضوع التنقيب، أي حل موضوع الترسيم والالتزام الكلي في الوقت ذاته لشركة "توتال" والكونسورسيوم بالبدء بأعمال التنقيب وتنفيذها وهي عملية تأخذ وقتا بالإضافة إلى تحضير المواضيع الهندسية واللوجستية".

وكشف فياض عن أن "العمل سيكون جديا على هذا الموضوع، وهذا ما وعدتنا به شركة توتال، وهذا أمر إيجابي جدا بالنسبة للبنان وسيسمح له أن يكون دولة على الخارطة النفطية لمنطقة البحر الأبيض المتوسط".

وأضاف: "أشيد بهذه الخطوة وننتظر لقاء آلياس بو صعب مع الرؤساء الثلاثة لتتبلور نهائيا الورقة المتعلقة بالترسيم، ونحن كوزارة طاقة معنيون أكثر بالتنقيب الذي سيحصل بالتزامن مع حل موضوع الترسيم من دون تأخير وهذا ما شددنا عليه".

وقال فياض إن "الأمور اللوجستية يلزمها وقت، ولكن ستبدأ الأعمال فورا، والشركة تأخذ الأمر بجدية ولا ضرورة للسلبية في التعاطي معها، وسيكون هناك لقاء مع الشركة اليوم في وزارة الطاقة لمتابعة الحديث عن هذا الموضوع".

وكان مكتب الإعلام في الرئاسة اللبنانية أفاد بأن الرئاسة تسلمت من نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب النسخة الرسمية النهائية المعدلة الذي تقدم به الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين للاتفاق بشأن الحدود البحرية الجنوبية.

وقال مكتب الإعلام، في بيان نشرته الرئاسة اللبنانية عبر حسابها على "تويتر" اليوم، إن "الصيغة النهائية للعرض مرضية للبنان وتلبي مطالبه وحافظت على حقوقه في ثروته الطبيعية".

وأضاف: "نأمل أن يتم الإعلان عن الاتفاق حول الترسيم في أقرب وقت ممكن".

وأشار مكتب الإعلام إلى رئيس الجمهورية ميشال عون سيجري المشاورات اللازمة حول هذه المسألة الوطنية تمهيداً للإعلان رسمياً عن الموقف الوطني الموحد.

وكان نائب رئيس مجلس النواب اللبناني، الياس بو صعب، سلم الرئيس عون الصيغة التي تسلمها من الوسيط هوكشتاين بشأن بملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية.

وقال بو صعب، بعد لقائه رئيس الجمهورية اليوم، إن "لبنان حصل على مطالبه لأنها محقة"، مضيفا أن "لبنان سيحصل على كامل حقوقه من حقل قانا".

وتابع: "لا يوجد شراكة بين لبنان وإسرائيل بالنسبة لحقل قانا، ولا يوجد تقاسم ثروات مباشرة بين الطرفين، وحقل قانا يمتد على جهتي الخط المعتمد وهناك تفاهم بين شركة توتال والإسرائيليين ولسنا معنيين بتفاصيله ويمكن أن تأخذ إسرائيل حصة من أرباح شركة توتال وليس من الحصة اللبنانية".

وأعلن بو صعب أن "الإدارة الأمريكية قامت بجهد عادل ومنصف"، مضيفا "إن رئيس الجمهورية سوف يتصرف بالطريقة المناسبة لإعطاء إجابات، والجميع بانتظار ما سيصدر عن لينان بخصوص هذا الاتفاق".

وأشار إلى أنه "في حال وافق لبنان الرسمي على الصيغة النهائية هناك خطوات حيث يودع لبنان رسالة لدى الوسيط الأمريكي ولدى الأمم المتحدة والفريق الآخر يقوم بالخطوات ذاتها لأن هذا ليس اتفاقية ولا معاهدة دولية بين بلدين عدوين".

وقال بوصعب: "مهما كانت الصيغة الجميع يعلم أن هذا الاتفاق يؤمن الاستقرار الاقتصادي في المنطقة ويعطي أمل".

وكان لبنان وضع ملاحظاته على العرض الخطي الذي تسلمه الأسبوع الماضي المتعلق بترسيم الحدود، وسلّمه للوسيط الأمريكي.

وأعلنت إسرائيل صباح اليوم، قرب الإعلان عن توقيع "اتفاق تاريخي" مع لبنان لحل النزاع الحدودي البحري طويل الأمد والذي يتعلق بمناطق غنية بالغاز في البحر المتوسط، وذلك بعد تلبية اقتراح صاغته الولايات المتحدة "المطالب" الإسرائيلية، حسبما أفادت صحيفة تايمز أوف إسرائيل على موقعها الإلكتروني.

ونقلت الصحيفة عن بيان لرئيس هيئة الأمن القومي في إسرائيل إيال حولاتا قوله: " تمت تلبية جميع مطالبنا، وتم تصحيح التعديلات التي طلبناها. حافظنا على المصالح الأمنية لإسرائيل، ونحن في سبيلنا توقيع اتفاق تاريخي".