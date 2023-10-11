جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني تعلن إصابة مقرها في غزة خلال غارة إسرائيلية

قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الأربعاء، إن الطائرات الإسرائيلية قصفت مقرها في شمالي قطاع غزة.

ولم ترد حتى الآن أية تقارير بشأن وقوع إصابات أو حدوث وفيات.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه يتحقق من التقارير المتعلقة بالحادث.

وردا على الهجمات المفاجئة التي شنها مسلحو حماس يوم السبت، ضمن عملية طوفان الأقصى، والتي خلفت 1200 قتيل على الأقل في إسرائيل، أغلقت إسرائيل قطاع غزة، وقالت لن يجري تزويد القطاع بالكهرباء أو الطعام أو والوقود.

كما شنت إسرائيل غارات جوية على القطاع الساحلي الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني، ومن المتوقع أن يتفاقم الوضع الإنساني في غزة.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن جميع أسرة المستشفيات في القطاع مشغولة، وقد نفدت جميع الأدوية، كما أن إمدادات المعدات الطبية بدأت في النفاد أيضا.

وارتفع عدد شهداء الغارات الجوية الإسرائيلية في قطاع غزة منذ يوم السبت إلى 1055 شخصا على الأقل.