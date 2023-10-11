جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن قصف الجامعة الإسلامية في غزة

قال الجيش الإسرائيلي، إنه قصف الجامعة الإسلامية في غزة بسبب استخدام نشطاء حماس لها كموقع لتدريب أفراد في الاستخبارات العسكرية، ولتطوير الأسلحة وإنتاجها.

وذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن حماس جمعت جمع الأموال للعمليات في مؤتمرات جامعية.

ووصفت إسرائيل، الجامعة بأنها مركز عملياتي وعسكري مهم بالنسبة لحركة حماس، التي شنت على إسرائيل هجوما واسع النطاق يوم السبت الماضي، أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 1200 شخص.

ومن ناحية أخرى، ارتفع عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا في الهجمات الإسرائيلية المضادة بقطاع غزة ليصل إلى 950 على الأقل، اليوم الأربعاء.

كما أصيب نحو 5000 شخص آخرين، بحسب بيانات وزارة الصحة في غزة.