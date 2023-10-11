ظهر هشام النواجحة، الصحفي الفلسطيني بوكالة خبر، في آخر مقطع فيديو شاركه عبر حالته على موقع فيسبوك، قبل استشهادها بما يقرب من 15 ساعة، بعد تأثره بإصابته خلال تغطيته جرائم الاحتلال.

ووصف النواجحة خلال الفيديو ما رصده من جرائم الاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب الشرسة التي شنها ضد مواطني القطاع العزل، ردا على عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها حماس على مستوطنات غلاف القطاع في مطلع هذا الأسبوع.

وقال النواجحة، في المقطع: "مع كل العنجهية والقصف الهيستيري والدمار الذي يحاول الاحتلال الإسرائيلي أن يحدثه في غزة، وإثارة الرعب والقلق في صفوف المواطنين والله لن يحدث إلا ما كتبه الله".

وتابع: "اللهم ثبت المجاهدين، وصبرنا واكتب لنا الأمن والآمان، وادحر هذا الاحتلال واكتب لنا النصر المبين".

وطالب النواجحة، أهالي القطاع، أن يطمئنوا ولا يقلقوا معبرا: "اطمنوا وهدوا من نفسك سيطروا على قلقكم هي ساعات وتنتهي الأزمة بإذن الله، وكلنا في معية الله، وربنا مش راح يخزلنا ويخلينا ببر الأمان دوما إن شاء الله، نلقاكم على خير ونشوفكم بأمن وآمان، هذا بيدل على أن الاحتلال تلقى ضربة موجعة وبإذن الله نحن المنتصرون.. اللهم نصرك الذي وعدت يا الله".

- استهداف متعمد للصحفيين

قال مكتب الإعلام الحكومي في فلسطين، إن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد الاعتداء واغتيال الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين، موضحًا أن وحدة الرصد والمتابعة بالمكتب وثقت عشرات الاعتداءات والجرائم بحق الصحفيين ووسائل الإعلام.

واتسعت قائمة الصحفيين الشهداء في غزة، منذ العدوان على القطاع، السبت الماضي، حيث صرح المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أمس الثلاثاء، بأن 7 صحفيين فلسطينيين استشهدوا في هجمات إسرائيل على قطاع غزة منذ بدء عملية طوفان الأقصى، هم "إبراهيم لافي، ومحمد جرغون، ومحمد الصالحي، وأسعد شملخ، وسعيد الطويل، ومحمد صبح أبو رزق، وهشام النواجحة".

واستشهد الصحفي هشام النواجحة، المحرر بوكالة خبر، والصحفي محمد صبح، مصور وكالة خبر، والصحفي سعيد الطويل، مدير وكالة الخامسة، أثناء تغطيتهم إخلاء مبنى حجي، الكائن في شارع المؤسسات بمحافظة غزة، وتدميره بالكامل.

وذكر المكتب الإعلامي الحكومي، في بيان تلقته وكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ"، أن 3 صحفيين استشهدوا جراء استهدافهم من طائرات إسرائيلية أثناء تغطيتهم إخلاء إحدى البنايات المهددة بالقصف غرب غزة.

واعتبر البيان، أن "جريمة الاحتلال بحق الصحفيين هي اغتيال مع سبق الإصرار والترصد، كونهم كانوا يرتدون معدات السلامة والعلامات المميزة لهم كصحفيين، ويتسنى لطائرات الاحتلال رؤية ذلك".

وجدد البيان التحذير من نوايا إسرائيل "العدوانية ضد الصحفيين ووسائل الإعلام بعد إخطارها بإخلاء عشرات المقار الإعلامية، محاولة تغييب الحقيقة التي ينقلونها".

- لجنة إغاثية وأخرى لتوثيق جرائم الحرب وتبرع بالدم.. نقابة الصحفيين المصرية تُدشن يومًا تضامنيًّا مع فلسطين

أعلنت نقابة الصحفيين المصريين، عبر موقعها الرسمي، عن تدشين، اليوم الأربعاء، للتضامن مع الشعب الفلسطيني في حربه ضد الاحتلال.

وشددت النقابة على إدانتها الغارات التي تشنها قوات جيش الاحتلال، والتي أدت إلى استشهاد وإصابة مئات الفلسطينيين، وهدم عشرات المنازل في قطاع غزة.

وأكدت النقابة، دعمها الكامل لحق الشعب الفلسطيني في المقاومة، والرد على جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتكررة بكل الوسائل المشروعة، التي كفلتها المواثيق والمعاهدات الدولية، موجهة التحية والتقدير للمقاومة الفلسطينية البطلة في كل خطواتها لاستعادة أراضيهم.

وقال البيان: "تضامنا مع شعبنا الفلسطيني المقاوم ضد إجرام آلة الحرب والقتل الصهيونية المتوحشة التي تسفك دماء شعب أعزل، وتقصف بيوت المدنيين، وتقتل الشيوخ والنساء والأطفال، وتستهدف المستشفيات بهمجية تليق بسارقي الأوطان، تقيم نقابة الصحفيين المصريين، اليوم الأربعاء، يومًا تضامنيًّا مع الشعب الفلسطيني البطل الذي يدافع عن أرضه المحتلة ووطنه المسلوب من القتلة المجرمين".

ويبدأ اليوم التضامني في الثالثة عصرًا، ويشارك الصحفيون خلاله في الفعاليات التالية:

أولًا - تأريخ ما يتعرض له الشعب الفلسطيني المقاوم من جرائم وحشية وهجمات بربرية بتدوين رسائل مكتوبة للمقاومة الفلسطينية والشهداء في "دفتر تضامن"، وكذلك إشعال الشموع.

ثانيا - سيقام معرضا للصور والكاريكاتير عن القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني المقاوم وجرائم الصهاينة المحتلين.

ثالثا - ستتم دعوة السفير الفلسطيني لحضور مؤتمر يتحدث خلاله ممثلون عن السفارة الفلسطينية، بالإضافة إلى لقاء فني وشعري يتضمن عرض فيلم عن القضية الفلسطينية.

- إجراءات الصحفيين المصريين لمساندة فلسطين

1 - تفعيل لجنة الإغاثة ودعم الشعب الفلسطيني، على أن يتم ذلك بالتنسيق مع النقابات الشقيقة، ومؤسسات المجتمع المدني، وكل القوى الوطنية الداعمة للأشقاء في فلسطين المحتلة، خصوصًا بعد إعلان الاحتلال الصهيوني حالة الحرب وتصاعد الهجمة الوحشية البربرية ضد الشعب الفلسطيني في غزة.

2 - العمل على إعادة تفعيل الحساب المخصص لدعم الأشقاء الفلسطينيين في نقابة الصحفيين، ومخاطبة الجهات المعنية بهذا الشأن، على أن يُخصَّص دخل ما يتم التبرع به لصالح أسر الشهداء من الصحفيين الفلسطينيين، وكذلك لدعم الهلال الأحمر الفلسطيني، كبادرة رمزية للتضامن مع أهلنا في غزة بعد العدوان الصهيوني على القطاع.

3 - تتواصل نقابة الصحفيين المصريين مع نظيرتها الفلسطينية، والجهات المعنية، لمتابعة حالة المصابين؛ للمساهمة في تسهيل إجراءات نقلهم لتلقي العلاج في مصر، والتواصل مع جميع الجهات لتقديم التسهيلات لهم.

4 - الإعداد لحملة تبرع بالدم في مبنى النقابة لصالح الجرحى الفلسطينيين في قطاع غزة، بالتنسيق مع الهلال الأحمر، على أن يتم الإعلان عن موعدها في أقرب وقت ممكن.

5 - تدشين لجنة لرصد وتوثيق الانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، على أن يكون من بين مهامها التواصل مع اتحادات الصحفيين العربية والدولية والمنظمات العاملة في مجال حرية الصحافة، لفضح جرائم الاحتلال الصهيوني ضد الصحفيين الفلسطينيين بعد ارتفاع عدد الشهداء إلى 7 منهم، وتزايد أعداد المصابين، واستهداف المقرات الإعلامية، وطواقم التصوير.