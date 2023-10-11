السيطرة على حريقين نشبا داخل شقة ومنزل في أماكن متفرقة بالجيزة

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تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، من السيطرة على حريقين شقة سكنية ومنزل نشبا بأماكن متفرقة بنطاق المحافظة، دون وقوع أي إصابات.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغين منفصلين بنشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة بولاق الدكرور، ومنزل بمنطقة العياط، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإطفاء لمحل كل حريق.

تم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران، ومنع امتدادها إلى المجاورات، وسيطرت القوات على الحريقين، دون وقوع إصابات.

تحررت المحاضر اللازمة اتجاه كل واقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.