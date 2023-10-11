العمل: تعاون مع برنامج الأغذية العالمي لإطلاق دورات تدربيبة مجانية للشباب

أعلنت وزارة العمل عن افتتاح مديرية العمل بمحافظة أسيوط الدورة التدريبية المجانية على مهن التسويق الإلكتروني بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمة التابع للأمم المتحدة WFP، وذلك بمقر قصر ثقافة أسيوط، بعد الانتهاء من تقديم الشباب الراغبين فى الحصول على الدورات.

وذكرت الوزارة أن ذلك يأتى تنفيذاً لتوجيهات حسن شحاتة وزير العمل بالإهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهن التى يتطلبها سوق العمل بالمحافظات بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية على أحدث الأساليب التقنية والتدريبية الحديثة، وعلى المهن المستحدثة التى تمكن الشباب من استغلال مواهبهم وقدراتهم فى تحقيق أحلامهم وطموحاتهم فى الحصول على فرص عمل لائفة أو بدء مشروعات صغيرة تسهل مشلاركتهم فى التنمية.

وأوضح على سيد مصطفى مدير مديرية العمل بأسيوط فى تقريرٍ للوزارة، أن مثل هذه الدورات التدريبية تهدف إلى تدريب الشباب وتأهيلهم على المهن الواردة بالإعلان والسابق نشره على الصفحة الرسمية للوزارة المديرية.

يشار إلى أن المتدرب يحصل على شهادة معتمدة من كلاً من وزارة العمل وبرنامج الأغذية تفيد إجتيازه للدورة بنجاح، فضلاً عن ما يحصل عليه المتدرب من بدل انتقال نقدي يومياً مع وجبة خفيفة خلال اليوم، كما يتم تسليم المتدربين الأدوات الكتابية وكل ما يلزم العملية التدريبية بالمجان مجانا.