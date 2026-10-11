العراق يدين قصف السعودية ويدعو إلى وقف شامل للأعمال العسكرية

استنكرت الحكومة العراقية اليوم الأحد الاعتداء الذي طال مطار الملك خالد الدولي في السعودية وأدى إلى سقوط ضحايا أبرياء، ووقوع خسائر مادية وبشرية، بما يسيء إلى الأمن والاستقرار الإقليميين.

وعبرت الحكومة العراقية، في بيان صحفي اليوم، عن رفضها لكل تصعيد للأعمال العسكرية والعدوانية، وخاصة ما يطال المدنيين والمنشآت المدنية، وبما يعمق من جذور الخلافات، ويترك آثارها السلبية على مجمل السِّلم في المنطقة.

ودعت إلى وقف شامل للأعمال العسكرية، وتجنيب المدنيين والشعوب مآلاتها ونتائجها، والحيلولة دون تعرض المنشآت المدنية إلى الاعتداءات والأذى.

وأشارت الحكومة، إلى أن العراق يدعم دائماً، الحوار والتفاهم لغةً بديلةً عن أي عمل عسكري أو عُنفي، وتغليب المصالح المتجذرة للشعوب المتآخية، كما يؤيد ضمان حرية الملاحة والطيران والانتقال في المنطقة، وتغليب المصالح الاقتصادية والتنموية الشاملة.

وأسفر الهجوم الذي وقع أمس السبت عن مقتل ما لا يقل عن 12 شخصا وإصابة 309 آخرين. وحمّل التحالف العسكري بقيادة السعودية ميليشيا الحوثيين المتحالفة مع إيران مسؤولية الهجوم على مطار الملك خالد.